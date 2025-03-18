Названа цель заявлений Макрона о размещении истребителей с ядерными боеголовками

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона об истребителях Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками.

Макрон объявил, что планирует размещение ядерного оружия на границе с территорией Германии в 2035 году. Однако такой анонс может быть обманом. Как объяснил Кнутов, сроки слишком большие, а решение, скорее всего, еще не принято. Громкими заявлениями о военном потенциале Франции Макрон лишь хотел повысить свой рейтинг во Франции.

Сами истребители Rafale достаточно устаревшие. По словам Кнутова, ПВО России успешно с такими справится даже на дальних расстояниях. Однако авария может привести к ядерному взрыву и это риски в первую очередь для европейцев.

«Я просто убежден, что Макрон сделал свои заявления лишь с одной целью — попытаться поднять свой личный авторитет внутри Франции и отчасти среди европейских обывателей, которые не разбираются в военной проблематике», — заключил специалист.

Напомним, МИД Франции заявил, что страна выступает против демилитаризации Украины. Однако вместе с этим ранее Макрон заявил о планах отправки дополнительных истребителей Mirage и войск.