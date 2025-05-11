Захарова предложила Киеву внимательно читать стенограмму заявления Путина

Администрации украинского президента Зеленского стоит повнимательнее прочитать стенограмму заявления российского лидера Владимира Путина. Он дал ясно понять, когда может наступить перемирие. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат сообщила, что, судя по всему, в Киеве так и не прочитали внимательно текст выступления Путина. По этой причине на Украине продолжают говорить о каких-то своих условиях.

«Судя по реакции Банковой, там плохо прочитали стенограмму заявления президента России», — указала она.

В то же время, по словам Захаровой, тезисы Путина не допускают двусмысленного толкования. Сначала будут проводиться переговоры по поводу тех причин, которые привели к проведению специальной военной операции, и только после этого можно будет говорить о перемирии.

Ранее Захарова заявила, что ФРГ больше не может претендовать на роль посредника. По ее словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель подорвала доверие международного сообщества к посреднической роли этой страны.