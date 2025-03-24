Захарова предложила не ждать многого от переговоров России и США в Эр-Рияде

От переговоров между российской и американской делегациями в Объединенных Арабских Эмиратах не стоит ожидать слишком многого. Такое заявление сделала Мария Захарова — официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Захарова выступила перед студентами в РЭУ имени Плеханова и сообщила, что при упоминании переговоров, которые идут сейчас, стоит понимать нюанс. Этот процесс ведется за закрытыми дверями, его подробностей не приводится.

«Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идет по нескольким направлениям. Это одно из них», — указала она.

Дипломат добавила, что не стоит забывать о том, что перед Россией стоят собственные цели и задачи, которые она пытается решить в ходе спецоперации.

Ранее сообщалось о реакции Захаровой на попытки Армении заморозить свое членство в ОДКБ. Она иронично отнеслась к такому решению и напомнила, что разморозка потребует много времени.