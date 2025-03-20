Захарова сыронизировала над идеей Армении заморозить членство в ОДКБ

Приостановка членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не способствует улучшению безопасности страны, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она отметила, что решение Еревана не меняет обязательства России перед Арменией.

«В то же время, заморозка самим же Ереваном своего членства в ОДКБ, думаю, не способствует укреплению безопасности Армении, что тоже очевидно... Я как хозяйка рачительная, которая любит готовить, хочу вам сказать, что разморозка требует времени», — отметила Захарова.

В феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о приостановке участия страны в ОДКБ. Это подразумевает прекращение взносов в бюджет организации. Кроме того, такое решение временно исключает участие армянских военнослужащих в совместных учениях с Россией и другими странами —участницами организации.

ОДКБ, также известная как «Ташкентский пакт» или «Ташкентский договор», представляет собой региональную международную организацию, основная задача которой — обеспечение коллективной безопасности.

В состав ОДКБ входят несколько постсоветских государств — Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Армения и Казахстан. Основные цели организации включают укрепление мира, обеспечение международной и региональной безопасности и стабильности, а также защиту независимости, территориальной целостности и суверенитета ее членов на коллективной основе.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия Украине противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к миру.