В ответ на голосования по проектам резолюций в рамках Генассамблеи и Совбеза ООН официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила сомнения в честности позиций Франции и Великобритании.

Накануне, ГА ООН приняла антироссийский документ, призывающий Москву к немедленному и полному выводу войск с украинской территории. В тексте также содержится односторонний призыв к прекращению боевых действий со стороны РФ.

При этом атаки Киева на мирных граждан России и присутствие украинских сил в Курской области остаются без внимания. В принятой резолюции отсутствует упоминание о праве народов на самоопределение. За документ проголосовали 93 страны, против — 18, воздержались — 65.

Инициатором выступила Украина при поддержке более 50 государств. Позже Совбез ООН одобрил резолюцию по Украине, предложенную США, отклонив все предложенные поправки.

Захарова выразила недоумение по поводу искренности Франции и Британии, указав на их искажение американского проекта резолюции ГА ООН, который впоследствии был одобрен без изменений.

Она отметила, что обе резолюции в Генассамблее ООН были поддержаны наименьшим числом голосов за историю Чрезвычайной специальной сессии (ЧСС) Генассамблеи, что является значимым фактом.

По словам Захаровой, после украинской резолюции США представили свой проект, содержащий универсальный призыв к миру, однако страны ЕС, включая Францию и Британию, внесли изменения, исказившие текст, после чего он был принят.

Ранее Захарова заявляла, что Россия переживет поддержку Сербией антироссийской резолюции ООН.