Захарова: Россия переживет поддержку Сербией антироссийской резолюции ООН

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, прокомментировала извинения президента Сербии Александра Вучича по поводу ошибочного голосования Сербии в поддержку антироссийской резолюции по украинскому конфликту.

Ранее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла документ, направленный против России, в связи с ситуацией на Украине. Позднее президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Happy заявил, что представители его страны проголосовали в ООН за резолюцию, предложенную западными странами, по ошибке.

В своем телеграм-канале Захарова, комментируя поступок Белграда, обратилась к жителям Сербии на их родном языке.

«Мы знаем, что сербский народ нас не предаст. Мы слышим отголоски ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Все остальное мы переживем. И мы победим! Потому что нацизм должен быть остановлен!» — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял проект резолюции США по Украине без обвинений в адрес РФ.