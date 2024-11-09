Захарова рассказала о кандидате на пост посла России в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова рассказала о процессе утверждения нового посла России в США.

В комментарии ТАСС она отметила, что на данный момент рассматривается лишь один кандидат, который уже проходит необходимую процедуру оформления.

Захарова подчеркнула, что речь идет именно о единственной кандидатуре, а не о нескольких вариантах. Все этапы оформления кандидата уже запущены, что говорит о том, что процесс назначения идет полным ходом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее сообщил, что кандидат посла РФ в США проходит через все стадии оформления, и процедуры завершатся в ближайшее время.

10 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от обязанностей посла России в США Анатолия Антонова. В посольстве США также сообщили, что Антонов завершает миссию в Вашингтоне, после чего вернется в Москву.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после поражения на выборах президента США.