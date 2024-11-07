Захарова высмеяла выступление Камалы Харрис после поражения на выборах президента США

Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Свою прощальную речь после поражения на выборах Камала Харрис читала с экрана телесуфлера.

Камала Харрис выступила перед своими избирателями в ночь на 7 ноября.

Политик признала победу своего соперника Дональда Трампа и пообещала, что передача власти будет проходить мирно.

Харрис выразила благодарность своим сторонникам за оказанную поддержку. Несмотря на то, что ей не удалось набрать необходимое число голосов, она сказала, что гордится своей президентской кампанией.

Ранее сообщалось о том, что Захарова предложила Зеленскому обсудить с Маском свой полет на Марс.