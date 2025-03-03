Захарова в шутку сравнила Украину с педофилом-клептоманом

Желание Европы вооружать Украину после завершения боевых действий сродни отправке в детсад человека, который страдает педофилией. Такую точку зрения высказала в своем телеграм-канале Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

По мнению дипломата, желание европейских лидеров поставлять оружие Украине после прекращения конфликта ни к чему хорошему не приведет.

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — указала она.

Такое заявление Захарова сделала в ответ на призыв британского премьер-министра Стармера. Тот сообщил, что европейские страны будут снабжать Киев западными вооружениями, чтобы тот имел возможность сдерживать Россию и крепить свою обороноспособность.