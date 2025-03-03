Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что европейские страны продолжат поставлять Украине вооружение «после установления мира». Как сообщило РИА Новости, об этом чиновник сказал во время выступления перед членами парламента.

«Мы согласились, что в случае мирного соглашения продолжим укреплять украинскую обороноспособность и сдерживание», – выразил официальную позицию властей Стармер.

Российская сторона не единожды заявляла, что поставка Киеву вооружений западными странами препятствует урегулированию противостояния и напрямую вовлекает в него членов Североатлантического альянса.

Ранее в Соединенных Штатах Америки сообщили, что в случае остановки поставок в Киев вооружения Вашингтоном, уже через несколько недель Украина окажется парализована.