Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала реакцию европейских лидеров на возвращение Дональда Трампа в президентское кресло США, отметив, что у них начала уходить почва из-под ног. Таким мнением представитель ведомства поделилась в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, большинство лидеров Европейского Союза (ЕС) опирались на принципы американского либерализма, который определял международную повестку на протяжении последних лет. Однако с изменением риторики Вашингтона они оказались в ситуации неопределенности и растерянности.

«Они сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног. Так-то они стояли на базе американского либерализма, который шагал по планете…» — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что настало время для изменений в Европе. Официальный представитель МИД выразила мнение о необходимости найти тех, кто сможет указать европейским лидерам на их ошибки.

В этом контексте Захарова провела параллели с известной сказкой о «голом короле», где монарх теряет свою власть и авторитет. По ее словам, это может символизировать нынешнюю политическую реальность в Европе.

Ранее официальный представитель МИД России в шутку сравнила Украину с педофилом-клептоманом.