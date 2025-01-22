Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что с приходом Дональда Трампа к власти в США все ценности этой страны «улетели в корзину». Об этом она сообщила в эфире радио Sputnik.

По ее словам, ценности, которые традиционно считались главенствующими в США, утратили свою значимость и превратились в «антиценности». Среди рассматриваемых аспектов она упомянула не только разнообразие гендеров, но и более глубокие вопросы, касающиеся сущности человека.

«В одну секунду все поменялось… Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека… это намного шире история. В одну секунду вчера росчерком не пера, а фломастера все это улетело в корзину и было объявлено вне закона», — сказала Захарова.

Захарова также подчеркнула, что с приходом новой власти в Вашингтоне было прекращено ведение диалога с другими странами на основе ценностной повестки. Она сообщила, что важные должности, ответственные за продвижение этой повестки, были упразднены.

Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, приняв присягу на церемонии инаугурации, прошедшей в Капитолии. Под его руководством политический ландшафт страны уже претерпел значительные изменения, затрагивающие как внутренние, так и международные аспекты.

В политике Трамп представляет Республиканскую партию и часто ассоциируется с популистскими и консервативными взглядами. Его прошлый президентский срок — с 2017 по 2021 годы, был отмечен значительными особыми событиями, включая дебаты по иммиграционной политике, налоговой реформе, а также реакцией на пандемию COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Германии не учить мир свободе слова.