Захарова призвала власти Германии не учить мир свободе слова

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил о том, что в Европе процветает свобода слова.

Захарова напомнила, что власти ФРГ заблокировали счета телеканала RT и связанных с ним компаний в немецких банках, заставили YouTube удалить телеканал RT DE с видеоплатформы, запретили вещание RT DE в Европе и ограничили деятельность платформы Telegram, а также лишили аккредитации корреспондента Первого канала Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова.

В связи с этим, считает Захарова, Германия не имеет права кого-то учить свободе слова.

«Но если всё же, вдруг, неожиданно, случайно в Берлине хоть кто-то отвечает за свои слова или хотя бы за несколько букв из своих слов, то докажите это на деле — аккредитуйте съемочную группу Первого канала взамен высланных корреспондентов», — добавила она.

Ранее сообщалось о том, что в Германии обвинили Маска в переходе «границ допустимого» между двумя странами.