Захарова высмеяла Зеленского анекдотом про моль в контексте переговоров

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, в своём телеграм-канале опубликовала шутку в ответ на заявление Владимира Зеленского, главы киевского режима, о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной.

Ранее Владимир Зеленский высказал предположение, что Владимир Путин опасается прямого диалога с Киевом. Также он отметил, что после его встречи с Дональдом Трампом украинская сторона должна будет начать переговоры с Россией о прекращении конфликта.

В ответ на это Захарова сравнила Зеленского с молью, которую все пытаются прибить, а она считает, что ей рады и хлопают.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: „Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!“ — написала она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения переговоров с Россией без его личного присутствия.