Захарова прокомментировала новое заявление Зеленского о переговорах с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения переговоров с Россией без его личного присутствия.

Мария Захарова пояснила, в чем заключается суть требований Зеленского. Украинский президент считает, что любые переговоры с Россией могут происходить исключительно при его личном участии в мероприятии. Все остальные политические деятели лишены подобного права.

Мария Захарова высказала мнение, что у президента Зеленского есть проблемы с употреблением запрещенных препаратов. Кроме того, 25 января лидер праздновал свой день рождения. Автор поста предположила, что Зеленский не успел восстановиться после праздника. Других причин для подобных заявлений Захарова найти не может.

«Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками», — написала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Захарова отреагировала на угрозы Туска в адрес премьера Венгрии.