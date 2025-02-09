Захарова заявила, что Вашингтон затягивает с выдачей агремана по новому послу РФ в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что Москва определила кандидатуру посла в США, однако пока не получила агремана от Вашингтона. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что новым послом России в США станет Александр Дарчиев, являющийся директором департамента Северной Америки МИД РФ.

«Что касается российского посла, я вам могу сказать абсолютно четко: есть кандидатура, агреман на нее пока не получен», — сказала Захарова.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире телепередачи на канале «Россия 1» заявил, что Вашингтон выразил положительное отношение по поводу кандидатуры российского посла в США.

Прежний посол России в США Анатолий Антонов покинул свой пост в октябре 2024 года.

Посольство РФ в США расположено в Вашингтоне, округ Колумбия. Оно играет центральную роль в установлении и поддержании двусторонних отношений между Россией и США, а также в защите интересов российских граждан и организаций в Соединенных Штатах.

Здание диппредставительства России находится на территории в районе горы Альто, которая была сдана в аренду Правительству СССР на 85 лет на основании соглашения между СССР и США, заключенного в 1969 году. В 1972 году стороны подписали симметричное соглашение о передаче США в аренду такой же территории в Москве для нового посольства на тех же условиях.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии подвижек с выдачей агремана новому послу в США.