Захарова заявила, что встреча представителей Армении, ЕС и США вызывает у России беспокойство

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что встреча Армения — Европейский союз (ЕС) — США вызывает у России беспокойство. Об этом она написала в своих соцсетях.

По мнению Захаровой, представители Брюсселя и Вашингтона прямо говорят об антироссийском характере предстоящей встречи.

«В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения — ЕС — США вызывает у многих беспокойство. Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что подобный формат вызывает беспокойство и у других стран региона. По мнению официального представителя МИД РФ, подобные мероприятия не нацелены на обсуждение мира между Арменией и Азербайджаном. Захарова добавила, что Запад пытается «раскачать» ситуацию на Южном Кавказе, подорвать действующие механизмы региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Встреча Армения — ЕС — США запланирована на 5 апреля 2024 года в Брюсселе. На ней будут присутствовать глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В последнее время отношения между Россией и Арменией стали натянутыми. Это связывают с ситуацией в Нагорном Карабахе, который в 2023-м году де-факто перешел по контроль Азербайджана. На территории Карабаха был размещен миротворческий контингент. Армянский премьер не раз обвинил его в несоблюдении соглашений с Ереваном.

Ранее Захарова отказала ФРГ в праве разделять жертв нацистов по национальному признаку.