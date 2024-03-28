Захарова отказала ФРГ в праве разделять жертв нацистов по национальному признаку

Немецкое правительство не имеет права делить погибших в концлагерях по языковому и этическому признакам. Все люди умирали одинаково от рук палачей. Так считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сделала запись по этому поводу в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировала слова главы МВД ФРГ Нэнси Фрейзер, которая заявила об особой ответственности Берлина перед евреями по итогам Второй мировой войны. Она указала, что Германия не имеет никакого морального права по разному относиться к жертвам одних и тех же концлагерей.

«В газовых камерах все национальности задыхались одинаково, и огни печей Треблинки сжигали вне зависимости от языковой принадлежности», - указала она.

Нацистская Германия убивала не одних лишь евреев, напомнила Захарова. Поэтому брать на себя ответственность только перед одной нацией – это повторять все те же самые ошибки, которые совершались 80 лет назад.

Ранее Мария Захарова назвала саморазоблачительными заявления Зеленского о непричастности к теракту в «Крокусе». Тот единственным из всего мира обвинил в теракте саму РФ.