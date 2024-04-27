Захарова оправдала очереди из таджиков на границе РФ и Казахстана террористической угрозой

Появившиеся сообщения о скопившихся на границе России с Казахстаном очередях, а также о запрете гражданам Таджикистана на въезд в страну сухопутными маршрутами связан исключительно с сохранением террористической угрозы после мартовского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в настоящее время усилены миры безопасности.

«Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта <…> и в связи с сохранением террористической угрозы. Этим вызвана необходимость проверочных мероприятий, осуществляемых нашими органами пограничного контроля на пунктах пропуска», — комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД РФ.

Что касается чрезмерного скопления транспортных средств у контрольно-пропускных пунктов, то эта информация, как подчеркнула дипломат, сильно преувеличена. Их число не превышает 30 автомобилей, добавила Захарова.

Ранее мы писали, что МИД Таджикистана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Россию.