Заявление G7: активы РФ останутся заморожены, пока она не возместит урон Украине

Страны G7 собираются удерживать замороженными активы РФ до того момента, пока не добьются от страны выплат Украине за нанесенный урон в рамках текущего конфликта. Соответствующее заявление было опубликовано министрами финансов и главами ЦБ стран G7 после встречи в американской столице, передает информационное агентство РИА Новости .

В опубликованном сообщении представители стран выразили решимость добиться от российской стороны выплат для Киева. Они подчеркнули, что активы РФ останутся в юрисдикциях G7 до тех пор, пока РФ не компенсирует урон, нанесенный украинской стороне.

Более того, G7 приветствуют предложения Евросоюза о направлении доходов с данных активов «в пользу Украины», говорится в письме. Приветствуются также и предпринятые Британией и Соединенными Штатами шаги по приостановке торговли недрагоценными металлами из РФ на своих биржах, подчеркнули представители стран.

G7 планируют продолжить свою работу над возможными способами использовать активы Москвы для помощи Киеву, «в соответствии с международным правом», добавили в письме.

Сообщается также, что участники минувшей встречи дополнительно заявили о намерении проинформировать лидеров стран G7 о потенциальных способах использования данных активов в украинских интересах на следующем собрании группы, которое состоится летом в Италии.

Ранее лидеры Евросоюза призвали к согласованию предложений ЕК по активам РФ.