Лидеры Евросоюза призвали к оперативному согласованию предложения ЕК по активам РФ

Лидеры Евросоюза привали к оперативному согласованию предложения Еврокомиссии по направлению доходов от замороженных активов РФ Киеву в качестве помощи. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на документ с письменными выводами по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

Сообщается, что в ходе саммита лидеры ЕС призвали к согласованию данной меры в кратчайшие сроки. Текст документа, в свою очередь, гласит, что Евросовет приветствует прогресс в предложении по отправке доходов с активов РФ Киеву в качестве помощи. Совет также «призывает оперативно его утвердить», передают журналисты.

Уточняется также, что в данный момент предложение ЕК проходит процедуру согласования в комитете постоянных представителей государств-членов Евросоюза.

Накануне глава британского Минфина прокомментировал идею об отправке Украине конфискованных доходов РФ.