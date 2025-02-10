Замглавы МИД России Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков охарактеризовал ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) как не слишком многообещающую, сообщило РИА Новости.

Рябков также выразил надежду на то, что диалог между Москвой и Вашингтоном, будет восстановлен. Действие ДСНВ между сторонами истечет 5 февраля 2026 года.

«Пока до реального начала взаимодействия с новой администрацией Вашингтона преждевременно. Песочные часы стоят на столе», — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по этому вопросу. Рябков подчеркнул, что никаких препятствий для ведения переговоров по нему с Белым домом нет.

В феврале 2023 года президент РФ Владимир Путин приостановил участие России в ДСНВ, но подчеркнул, что страна не намерена выходить из этого соглашения.

В это же время США прекратили передачу информации о своих стратегических вооружениях российской стороне.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) представляет собой соглашение о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Договором предусмотрено сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ).

5 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об интенсификации контактов между РФ и США по линии отдельных ведомств.