Песков заявил об интенсификации контактов между РФ и США

Контакты между Кремлем и Белым домом в последнее время стали заметно более интенсивными по линии некоторых ведомств. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина. Его слова привело РИА Новости.

Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Белый дом ведет конструктивные переговоры с Россией. Он ответил, что контакты по линии некоторых ведомств действительно существуют.

«В последнее время они интенсифицировались, но каких-то других деталей я вам сказать не могу», — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также отозвался о словах Зеленского насчет готовности контактировать с РФ. По его мнению, любая готовность должна иметь под собой основание, которого незаметно у Киева. По этой причине публичные высказывания главы Украины выглядят пустым звуком. Он также сообщил, что Путин не считает Зеленского врагом, поскольку подходит к делу сугубо прагматично и целесообразно и не поддается эмоциям.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о некоем большим прогрессе в переговорах по прекращению украинского конфликта. По его словам, США удалось добиться большого прогресса на пути прекращения «нелепой войны».