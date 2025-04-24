Западные СМИ бьют тревогу: Economist показывает, как Трамп навредил Америке

Англоязычное издание The Economist представило новую обложку, на которой изображен раненый и перебинтованный орел — символ США. На фоне этого символического изображения также размещен обратный отсчет дней до конца президентского срока Дональда Трампа — до его завершения остался 1361 день.

Подпись к обложке гласит: «Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?»

Обложка Economist с раненым орлом — не первое обращение издания к теме политики Трампа. В начале апреля они опубликовали обложку, где президент изображен отрезающим США от остального мира с помощью ручной пилы.

Эта иллюстрация появилась на фоне введения Вашингтоном «взаимных» пошлин на импорт товаров из других стран.

Основные темы, которые охватывает Economist, включают политические события, международные отношения, экономические и финансовые новости, а также науку и культуру. Редакция придерживается позиций классического либерализма.

С 1928 года половина акций журнала принадлежит газете Financial Times, в то время как остальная часть находится у независимых инвесторов, среди которых есть и сотрудники The Economist.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался повышать налоги для самых богатых граждан США.