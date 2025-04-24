Трамп отказался повышать налоги для самых богатых граждан США

Администрация Трампа отказалась от идеи повышения налогов для тех граждан США, чьи доходы превышают $1 млн в год. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В последние недели в Штатах обсуждали возможность поднять налоги для тех, чьи ежегодные доходы превышают $1 млн. Трамп отказался от этой идеи.

«Это было бы очень разрушительно, миллионеры стали бы покидать страну. Другие страны, которые делали это, потеряли много людей», — указал глава Белого дома.

Он добавил, что если миллионеры начнут выезжать из США, то бюджет потеряет большое количество налогов.

Ранее сообщалось, что сразу двенадцать американских штатов попытались через суд оспорить таможенные пошлины Трампа. В иске сказано, что новые тарифы пошлин являются незаконными. Они негативно повлияют на экономику страны, так как принесут с собой инфляцию и безработицу. По этой причине повышенные пошлины необходимо отменить.