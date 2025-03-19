Западные СМИ привели подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский согласился во время общения с президентом США Дональдом Трампом на прекращение ударов по российским энергетическим объектам. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание привело некоторые подробности общения между президентами США и Украины, которые говорили между собой по телефону.

«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — указали журналисты.

Они также сочли, что это стало первым шагом в усилиях Трампа по прекращению действий, которые уже длятся на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от ряда условий при заключении мирного соглашения. По его словам, Украина не пойдет на отказ от утраченных территорий, а также не согласится сокращать ВСУ. Также не будут пересматриваться планы от вступления страны в Евросоюз.