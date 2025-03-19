Зеленский заявил, что Украина не откажется от своих территорий

Украина не пойдет на сокращение своей армии, отказ от территорий, а также от планов на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Его слова привело РИА Новости.

Украинский лидер выступил на пресс-конференции, которая проходила после встречи с президентом Финляндии Стуббом. Он заявил, что для его правительства является красной линией признание утраченных территорий российскими. Киев, по его словам, не пойдет на требования, которые выдвигает Москва.

«Я не хочу с ними обсуждать, какой должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев», — указал Зеленский.

Он также подчеркнул, что членство в ЕС становится для Украины гарантией экономической безопасности, поэтому украинские власти не собираются отказываться от планов на вступление в это политическое объединение.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал выдвигать собственные условия по прекращению огня, несмотря на согласие пойти на переговоры. Он считает, что гарантом безопасности для Украины должны выступить США, которые будут контролировать действия РФ.