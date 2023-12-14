«Затравленный, уставший ребенок»: эксперт по мимике рассказала, что скрывают жесты Си, Зеленского и Байдена

Люди часто говорят не то, что думают. Это касается и больших политиков. Некоторые лидеры стран умеют контролировать свое тело, а другие — почти нет. Разберем вместе с профессионалом, что скрывают главы США, Украины и Китая.

По словам политтехнолога, психолога и специалиста по жестам и мимике Алены Август, лучше всех свое невербальное общение умеют контролировать китайцы.

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин отлично себя держит. Это наглядно видно на кадрах со встречи с российским президентом в Кремле.

Фото: [ кадр из видео ]

«Только очень внимательный наблюдатель может заметить напряжение и волнение Си в беседе с Владимиром Путиным. Руки гостя лежат на подлокотниках: они мягкие, но в начале мероприятия они обхватывают кресло. Это знак, что человек переживает за свою позицию в переговорах. А когда Путин высказался, руки Си расслабились — значит, все прошло хорошо», — отметила Август.

Кроме того, речи Си Цзиньпина всегда звучат очень точно, спокойно и уверенно. Как сказала политтехнолог, на Востоке, в отличие от западных политиков, каждый понимает, как важен язык тела, и старательно тренирует эти умения.

Владимир Зеленский

Что касается Зеленского, по словам специалиста, он демонстрирует уверенность в своей победе лишь на словах. Особенно трудно приходится украинскому лидеру, когда надо просить помощь у международного сообщества, как на этом видео.

Эксперт объяснила, почему в последнее время так часто обсуждают, что же на самом деле происходит с Украиной — ведь внешний вид президента противоречит его словам.

Фото: [ кадр из видео ]

«Всем своим внешним видом Зеленский показывает неуверенность и даже боязнь. Он пытается «спрятаться» за микрофоном, подергивает плечами. У него крайне зажатый плечевой пояс, он в постоянном напряжении, а вкупе с невысоким ростом это создает ощущение затравленного ребенка, уставшего от навязанной ему роли героя и реформатора», — резюмировала психолог.

Джо Байден

С американским президентом проводить анализ сложно, призналась эксперт. В его случае речь идет о медицинском диагнозе. Для анализа мы взяли видео со встречи с Си.

«Мы видим человека с рассыпающейся психикой на государственном посту. Причем большого государства с ядерным оружием и большим бюджетом. Наверное, интереснее смотреть не на самого Байдена, а на его окружение, которое крайне напряжено в период его публичных выступлений и даже камерных встреч», — подчеркнула Август в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сказала наша собеседница, Байден не может соблюсти достаточно простые, написанные по любому поводу, инструкции. Это уже публичная информация: все знают, что президенту дают указания вплоть до того, куда повернуться и кому пожать руку. Но он не может это удержать в памяти и постоянно путает факты при своих выступлениях.

«Дедушка Байден живет в своем параллельном мире. И окружающие люди выдают свое напряжение буквально всем: как они сидят, как держат микрофон и бумаги. Видно, что они каждую секунду готовы, что разразится скандал. Госсекретарю США Энтони Блинкену скоро придется пойти к офтальмологу, потому что он вынужден таращить глаза, пытаясь удержать контроль над человеком, который себя уже не контролирует», — подвела итог Алена Август.

Ранее Байден обвинил республиканцев в игре на стороне России против Украины.