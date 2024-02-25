Зеленский: Кремль заранее знал планы ВСУ по контрнаступлению

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе состоявшейся накануне пресс-конференции заявил, что российское руководство знало о планирующемся контрнаступлении противника еще задолго до его начала. Слова украинского лидера передает информационное агентство РИА Новости .

В беседе с журналистами Зеленский не стал раскрывать подробностей о плане контрнаступления, объяснив это тем, что чем меньше известно о планах украинских ВС, «тем быстрее будет победа». В то же время он признал тот факт, что план украинской операции по ответному наступлению находился на столе в Кремле еще до того, как данная операция стартовала.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня 2023 года, а спустя 3 месяца оно было признано российским президентом Владимиром Путиным, как провальное. К наступлению декабря данная операция обошлась Киеву в более чем 125 тысяч убитых и раненых военных.

Накануне стало известно о том, что на Украине опровергли данные Зеленского об украинских потерях в СВО.