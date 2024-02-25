На Украине опровергли данные Зеленского о потерях ВСУ в зоне СВО

Украинский Telegram-канал « Легитимный » ставит под сомнение данные, которые предоставил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции «Украина. 2024 год» о потерях ВСУ.

Украинский президент сообщил, что с начала спецоперации погибла 31 тысяча военных ВСУ. Как мы сообщали ранее, Владимир Зеленский отказался называть количество раненых, но признал, что есть без вести пропавшие.

Telegram-канал сообщает, что 31 тысяча военных — это официальные данные, по которым семьям погибших военных выплатили материальную компенсацию. Автор поста уверен, что потерь намного больше. Украинское правительство не заинтересовано в том, чтобы оглашать подобную информацию. Тогда придется выплачивать семьям военных деньги. Кроме 31 тысячи, вероятнее всего погибло еще 50 тысяч военных ВСУ. Без вести пропавшими считаются 70 — 90 военных ВСУ.

«Формула такая: 31 тысяча погибших и 50 тысяч «зависших» и 70/90 тысяч «списанных». Вот такая манипуляция. Чистая ложь, но по бумагам - правда», — пишет украинский Telegram-канал «Легитимный».

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе пресс-конференции выступил с заявлением, как будет проходить саммит по обсуждению «формулы мира», а также сообщил, планируется ли участие России в данном мероприятии.