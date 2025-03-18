Зеленский похвастался «Длинным Нептуном»

В ходе очередного нападения на территорию России Вооруженные силы Украины использовали дальнобойные ракеты «Нептун», о чем было сообщено на заседании ставки. Информацию об этом Владимир Зеленский, лидер страны, сообщил в своем вечернем обращении к народу через свой телеграм-канал.

По словам лидера украинского режима, у Киева есть дроны, которые прошли испытания и могут наносить удары на расстояние до трех тысяч километров.

«Наш дрон на три тысячи километров прошел испытание… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — «Длинного Нептуна». Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами», — говорится в заявлении Зеленского.

Напомним, после атаки украинских военных, предположительно, модифицированной противокорабельной ракетой «Нептун», на территории базы в Туапсе возник пожар. Огонь охватил емкость, в которой хранилось 20 тыс. тонн бензина. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Сети завирусилось эпичное видео, снятое пассажирами электропоезда «Ласточка». На кадрах за окном полыхающий НПЗ, за которым наблюдают сидящие у окна девушки. В этот момент автоинформатор говорит фразу «Уважаемые пассажиры, наш электропоезд прибывает на станцию Туапсе».