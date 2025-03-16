«Мы прибываем на станцию Туапсе»: пассажиры «Ласточки» сняли эпичное видео горящего НПЗ

Спустя несколько дней после возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе, которое произошло на площади 1250 квадратных метров, сотрудникам МЧС России и экстренным службам Краснодарского края удалось взять ситуацию под контроль. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем Телеграм-канале.

Напомним, после атаки украинских военных, предположительно, модифицированной противокорабельной ракетой «Нептун», на территории базы в Туапсе возник пожар. Огонь охватил ёмкость, в которой хранилось 20 тысяч тонн бензина. Пострадавших нет.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко информировал, что разлива нефтепродуктов на базе не обнаружено.

В Сети завирусилось эпичное видео, снятое пассажирами электропоезда «Ласточка». На кадрах за окном полыхающий НПЗ, за которым наблюдают сидящие у окна девушки. В этот момент автоинформатор говорит фразу «Уважаемые пассажиры, наш электропоезд прибывает на станцию Туапсе».

В данный момент продолжается процесс ликвидации возгорания. В работах принимают участие 188 специалистов и 55 единиц специализированного оборудования.

Ранее сообщалось, что после атаки на нефтекомплекс в Туапсе детям неофициально разрешили не приходить на занятия.