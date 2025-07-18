Зеленский поручил Умерову активизировать переговорный трек с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о встрече с новоназначенным секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Главной задачей, поставленной перед Умеровым, стала интенсификация переговорного процесса, направленного на урегулирование украинского конфликта.

Назначение экс-министра обороны Умерова на должность секретаря СНБО было официально оформлено указом, опубликованным в пятницу на официальном сайте президента.

В своем телеграм-канале Зеленский сообщил, что обсуждал с Рустемом Умеровым деятельность СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также конкретные задачи, касающиеся обороны и переговорного направления. Он подчеркнул необходимость активизации переговорного трека.

Ранее сообщалось, что Украина предложила иностранным компаниям тестировать оружие на поле боя.