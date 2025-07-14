На рассмотрение Верховной Рады от Владимира Зеленского поступили проекты законов, предусматривающие увеличение срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Данная информация подтверждается документацией, опубликованной на официальном веб-портале украинского парламента. Предполагаемая дата начала нового периода — 7 августа.

Ранее, 16 апреля, Верховная рада уже в 15-й раз поддержала продление данных мер. Действие текущего военного положения и мобилизации истекает 6 августа.

В связи с действующим военным положением проведение как парламентских, так и президентских выборов на Украине в настоящее время невозможно.

Несмотря на то, что официальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая прошлого года, он прилагает значительные усилия для сохранения своей власти, включая действия, направленные на нейтрализацию возможных политических соперников и затягивание процесса мирного урегулирования конфликта.

Ранее профессор из ЕС назвал Зеленского главным препятствием мира на Украине.