В ходе своего выступления перед американским Конгрессом президент США Дональд Трамп сообщил, что получил письмо от Владимира Зеленского, в котором украинский лидер выразил стремление как можно скорее начать мирные переговоры по ситуации на Украине.

Американский президент также упомянул, что в письме содержится подтверждение согласия Киева на заключение соглашения по поставкам редкоземельных металлов.

Касаясь украинского конфликта, Трамп подчеркнул, что необходимо остановить эту трагедию, бессмысленные жертвы и никому не нужную конфронтацию.

«Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне», — сказал Трамп, обращаясь к Конгрессу.

Ранее сообщалось, что администрация президента Украины Зеленского начала работу над «планом раздора», который направлен на то, чтобы посеять недоверие между США, Россией и Китаем.