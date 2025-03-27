Зеленский снова пожаловался на американского спецпосланника Уиткоффа
Зеленский: Киев пошел на перемирие, чтобы показать, что к нему не готова Россия
Фото: [president.gov.ua]
Публичные заявления спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа мешают Киеву. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, его мнение привел французский телеканал France 2.
По утверждению президента Украины, спецпосланник Трампа транслирует кремлевские нарративы и тем самым не приближает ситуацию к миру.
«Заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников», — указал он.
Зеленский также заявил, что согласился на мирные переговоры в расчете на то, что от них откажется Россия. По его мнению, РФ не согласится на прекращение огня. Он добавил, что его поддерживают три момента: ненависть к русским, достоинство Украины и желание того, чтобы потомки жили в свободном мире.
Ранее в США призвали Зеленского не играть с огнем. Бывший военный Дэвис заявил, что Киев отвергает предложения РФ и за счет этого может понести еще большие потери. Европейские страны, отметил эксперт, не заинтересованы в мирных переговорах и всячески подталкивают Украину к продолжению военных действий.