Зеленский снова пожаловался на американского спецпосланника Уиткоффа

По утверждению президента Украины, спецпосланник Трампа транслирует кремлевские нарративы и тем самым не приближает ситуацию к миру.

«Заявления Уиткоффа нам очень мешают, потому что мы боремся с Путиным и очень не хотим, чтобы у него было много помощников», — указал он.

Зеленский также заявил, что согласился на мирные переговоры в расчете на то, что от них откажется Россия. По его мнению, РФ не согласится на прекращение огня. Он добавил, что его поддерживают три момента: ненависть к русским, достоинство Украины и желание того, чтобы потомки жили в свободном мире.

Ранее в США призвали Зеленского не играть с огнем. Бывший военный Дэвис заявил, что Киев отвергает предложения РФ и за счет этого может понести еще большие потери. Европейские страны, отметил эксперт, не заинтересованы в мирных переговорах и всячески подталкивают Украину к продолжению военных действий.