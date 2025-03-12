Зеленский сравнил переговоры с США с выигранной Украиной битвой

Украинская делегация выиграла переговоры, которые проходили в Джидде, так как достигнутые договоренности могут многое дать Киеву. Так оценил встречу в Саудовской Аравии президент Украины Владимир Зеленский. Его мнение привел журнал Der Spiegel.

Решение о том, что боевые действия на украинской территории могут быть прекращены на срок в 30 дней, сочтено Зеленским как несомненная удача для Киева. По его мнению, несмотря на все неопределенности, Украина получает от переговоров больше плюсов, чем минусов.

«Мы выиграли первую битву, — указал он.

Ранее стало известно, что во время переговоров в Джидде делегация США проигнорировала запрошенные украинской стороной гарантии безопасности. Соединенные Штаты отдельно выделили пункты, касающиеся разработки украинских полезных ископаемых и компенсации расходов за американскую помощь. Однако основной запрос Украины в виде гарантий безопасности остался без удовлетворения.