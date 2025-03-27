Зеленский сравнил Уиткоффа с инопланетянином

Украинский президент Владимир Зеленский заявил «Украинской правде», что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф является человеком с другой планеты для Незалежной.

Зеленский в беседе с украинскими обозревателями прокомментировал высказывания Уиткоффа, который поразмышлял о роли территориального вопроса на Украине. Американец раскритиковал западных политиков за реакцию на обострение между двумя странами.

Владимир Зеленский отметил, что смело высказывающийся Стив Уиткофф стал человеком с другой планеты для Украины.

«Для нас, для украинцев, они (заявления Уиткоффа — прим.ред.) выглядят очень абстрактными. То есть это совсем из другого мира. Для нас эти люди с другой планеты», — высказался политик.

При этом Зеленский считает, что Уиткофф слишком часто читает «кремлевские нарративы». Бывший комик заключил, что это ослабит давление США на Россию и не поспособствует миру на Украине.

Ранее Зеленский уже жаловался на американского спецпосланника Уиткоффа из-за его публичных заявлений.