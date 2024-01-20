Зеленский выразил беспокойство после слов Трампа о решении конфликта на Украине за сутки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей глубокой обеспокоенности словами экс-президента США о возможности решения текущего конфликта на территории Украины за 24 часа. Об этом он заявил в интервью для телевизионного канала Channel 4 News .

Таким образом Зеленский ответил на слова экс-президента Америки об урегулировании конфликта на Украине за сутки. Украинский лидер подчеркнул, что его напугала публичность данного заявления.

Зеленский также указал на то, конкретики касаемо этой идеи Трампа так никто и не слышал. Президент Украины обеспокоен тем, что бывший лидер Штатов реализует свою идею даже в том случае, если она «не будет работать» на украинцев.

Украинский лидер также предложил Трампу посетить столицу своей страны. По словам Зеленского, если политик способен остановить конфликт за сутки, то это является достаточной причиной для визита.

Ранее Трамп заявил о том, что у него хорошие взаимоотношения с российским президентом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином.