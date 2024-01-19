Трамп заявил о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином

Экс-президент США Дональд Трамп напомнил о необходимости хороших отношениях с лидерами стран, обладающих ядерным оружием, и заявил, что всегда был в состоянии договориться с лидерами Китая и России. Эту точку зрения он озвучил во время интервью телеканалу Fox News.

Кандидат в главы Белого дома Трамп считает, что переговоры на высшем уровне крайне важны для достижения мировой безопасности. Он выразил уверенность, что если бы президентом Соединенных Штатов стала Хиллари Клинтон, то она развязала бы войну с Северной Кореей. Он сам в состоянии договориться с теми лидерами, от которых зависит мир: Владимиром Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

«Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин», - подчеркнул он.

Помимо этого, Трамп очень одобрительно отозвался о венгерском лидере Викторе Орбане. Он назвал его умным, блестящим и уважаемым главой государства.

Ранее Дональд Трамп назвал всех нынешних руководителей Америки дураками. В то же время, по его мнению, президент Байден является самым коррумпированным национальным лидером за всю историю США.