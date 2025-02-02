Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получала от США сотни миллиардов долларов. Об этом он сообщил в интервью Associated Press.

«Мы сегодня слышим от Соединенных Штатов Америки, что Америка дала Украине сотни миллиардов [долларов], 177, сказать точнее, — такая точная цифра звучала. (...) Или 200, говорят некоторые люди. Мы никогда не получали [столько]», — заявил глава киевского режима.

Зеленский признался, что «не знает, где все эти деньги». По его словам, Украина получила всего $75 млрд.

Ранее сообщалось о том, что Захарова высмеяла Зеленского анекдотом про моль в контексте переговоров.