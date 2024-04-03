Зеленский заявил, что Россия готовит к лету масштабную мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию готовит мобилизацию 300 тысяч человек к 1 июня.

На пресс-конференции с финским президентом Александром Стуббом Зеленский сказал, что Украине не потребуется привлекать в армию полмиллиона человек, как того ранее хотели военные, поскольку главком ВСУ Александр Сырский изыскал дополнительные людские резервы, проведя аудит всех подразделений Минобороны. А вот Россия готовит масштабную мобилизацию, отметил украинский лидер.

Украина не впервые распространяет слухи о новой волне мобилизации в России. Так, бывший секретарь СНБО Алексей Данилов утверждал, что она начнется сразу после завершения президентских выборов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал полной глупостью подобные слухи. В военном ведомстве неоднократно отмечали, что делают ставку на привлечение контрактников, а добровольческие формирования постоянно получают пополнение.