Сергей Шойгу отреагировал на слухи о новой мобилизации в России
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Руководитель Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что появившиеся слухи о грядущей мобилизации для санитарной зоны являются полной глупостью. Об этом пишет Радио Sputnik.
Ранее президент России сказал, что если вооруженные силы Украины не прекратят атаковать находящиеся на территории нашей страны объекты, то будет поднят вопрос о создании на территории противника санитарной зоны, откуда у Киева не получится достать до российских территорий.
Напомним, мы писали о том, какого мнения придерживаются знакомые семьи Исломовых, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Один из близких им людей заявил, что, если трио действительно имеет отношение к совершению этого ужасного преступления, оно заслуживают высшей меры наказания. Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины семейства мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.