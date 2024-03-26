Сергей Шойгу отреагировал на слухи о новой мобилизации в России

Ранее президент России сказал, что если вооруженные силы Украины не прекратят атаковать находящиеся на территории нашей страны объекты, то будет поднят вопрос о создании на территории противника санитарной зоны, откуда у Киева не получится достать до российских территорий.



Напомним, мы писали о том, какого мнения придерживаются знакомые семьи Исломовых, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Один из близких им людей заявил, что, если трио действительно имеет отношение к совершению этого ужасного преступления, оно заслуживают высшей меры наказания. Согласно действующему законодательству, в случае доказательства вины семейства мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.