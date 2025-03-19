Зеленский начал выдвигать собственные условия для прекращения огня

Несмотря на свое согласие на прекращение огня, данное Трампу, президент Украины Владимир Зеленский начал озвучивать условия, на которых он соглашается на такой шаг. Об этом сообщило РИА Новости.

Зеленский встретился с президентом Финляндии Александром Стуббом и заявил ему, что Запад должен контролировать украинский список объектов, по которым недопустимо наносить удары. При этом главным контролером должны выступать Соединенные Штаты.

«Заверений и просто слов Путина о том, что он дает приказ не бить по энергетике, недостаточно. Очень хочется, чтобы действительно был контроль», — указал он своему финскому коллеге.

Украинский лидер добавил, что если РФ не будет бить по энергетическим объектам на Украине, то и ВСУ будут воздерживаться от таких же действий.

Ранее о российских условиях для перемирия на Украине высказался бизнесмен Дерипаска. По его мнению, Запад должен снять с РФ часть санкций, прекратить преследование русскоязычных людей, а также вернуть хотя бы половину замороженных за рубежом средств России. В это же время официальным условием РФ для прекращения огня является отказ НАТО от принятия в свой состав Украины.