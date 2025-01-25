Зеленский объявил о готовности вести переговоры с Россией, несмотря на ранее введенный запрет

Глава Украины Владимир Зеленский сообщил о своей готовности к возобновлению диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с президентом Молдавии Майей Санду, которая состоялась в субботу, 25 января.

По его словам, решение о прекращении переговоров с президентом России было принято в связи с ситуацией, сложившейся в то время. Он подписал указ, когда российские войска находились недалеко от Киева.

Однако на самом деле указ был подписан 30 сентября 2022 года, когда российские войска уже были далеко от украинской столицы.

Зеленский также подчеркнул, что, по его мнению, в переговорах по урегулированию конфликта должны присутствовать в обязательном порядке представители Украины, США, Европы и России.

Ранее сообщалось, что в интервью агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности ведения переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если новый президент США Дональд Трамп предоставит гарантии безопасности для Украины.