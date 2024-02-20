Злой умысел не удался: как жителям Харькова и Одессы удалось остаться русскими

«Владимир Сальдо прав в том, что все названные им регионы бывшей Украины являются «историческими российскими территориями», поскольку в свое время входили в состав Российской Империи, Московского Царства и даже Древней Руси. Поэтому возвращение этих земель в родную русскую гавань было бы восстановлением исторической справедливости», — рассказал Рожнов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».