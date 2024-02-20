Злой умысел не удался: как жителям Харькова и Одессы удалось остаться русскими
Профессор Рожнов подтвердил слова Сальдо об «абсолютно российских» регионах
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Возможное возвращение Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей в состав РФ могло бы стать «восстановлением исторической справедливости». Об этом рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов.
Так эксперт прокомментировал интервью РИА «Новости» губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, где он заявил, что эти регионы являются «абсолютной Россией».
«Владимир Сальдо прав в том, что все названные им регионы бывшей Украины являются «историческими российскими территориями», поскольку в свое время входили в состав Российской Империи, Московского Царства и даже Древней Руси. Поэтому возвращение этих земель в родную русскую гавань было бы восстановлением исторической справедливости», — рассказал Рожнов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Он уточнил, что со времен включения в состав УССР местные жители подвергались искусственной украинизации. Это коснулось и языка, и культуры.
«Но, скажем, в Харьковской и Одесской областях эта политика оказалась, пожалуй, наименее успешной. Поэтому сегодня там по-прежнему очень много тех, кто продолжает считать себя русским и ждет возвращения в «большую Россию», — отметил профессор.
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