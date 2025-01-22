«Звучит вероятно»: Трамп прокомментировал возможность введения санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России, если она не примет предложение о проведении переговоров для разрешения конфликта на Украине. Об этом он сообщил в ходе встречи с представителями СМИ.

На вопрос, рассматривает ли он введение дополнительных мер давления на РФ, если российское руководство не будет готово к диалогу, Трамп ответил, что это «звучит вероятно».

Москва уже не раз подчеркивала свою готовность к переговорам, однако Киев, приняв законы на уровне парламента, установил запрет на них.

Ранее Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине.