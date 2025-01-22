В США изучают вопрос продолжения поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США рассматривают возможность продолжения поставок оружия Украине. Данное заявление он сделал в ходе встречи с представителями СМИ.

Он также отметил, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным состоятся в ближайшее время. В ходе встречи с российским коллегой Трамп намерен «понять, как все сложится».

Глава США упомянул, что вопрос украинского конфликта обсуждался также в ходе его недавних встреч с председателем Китая Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось о том, что Захарова на китайском языке пригласила туристов из КНР отметить свой Новый год в Москве.