Эксперт рассказал о выборе места посадки станции «Луна-25»

Полет станции «Луна-25» по орбите спутника Земли проходит согласно плану. Приоритетным местом для ее посадки так и остался район к северу от кратера Богуславский. Станции все еще предстоит спуститься к посадочной орбите. Об этом сообщил ведущий сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт изданию РИА Новости .

Эйсмонт сообщил, что станция приземлится, куда и планировалось изначально. Он отметил важность перехода на эллиптическую орбиту и заявил, что после него нужно будет наблюдать за показателями. Пока полет станции проходит по плану, заключил он.

Примерно через сутки «Луна-25» должна оказаться на этой посадочной орбите.

«Луна-25» станет первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Посадка ожидается 21 августа.

Станция была отправлена на Земной спутник для проведения исследований лунного грунта на наличие в нем льда.