Гольфстрим слабеет: климатолог раскрыл, чем это грозит Москве и Европе

По его словам, эта картина течений уже нарушалась в прошлом и может нарушиться в ближайшем будущем, причем изменения способны произойти в течение 20–30 лет. Результатом станет понижение средней температуры в Европе и европейской части России на 20–25 градусов.

Большую роль в этих процессах играет Гольфстрим, который, как отметил эксперт, уже ослабевает, и это заметно всем. Течение становится иным, отклоняется, в некоторых местах движется медленнее, происходит замена воды: например, в Североатлантическом течении раньше преобладала вода Гольфстрима, а теперь — Лабрадорского течения. Следствием станут всевозможные катаклизмы, связанные с похолоданием на севере.

Климат меняется и из-за вулканической активности, а спровоцировать перераспределение тепла может и ядерная война. Карнаухов пояснил, что в тропиках станет жарче, а в Европе и европейской части России — холоднее, тепло просто перераспределится, но в Москве станет очень холодно. Если завтра проснется крупный вулкан, температура на Земле опустится на 1,5–1 градус, и такое извержение способно спровоцировать перестройку течений. Ядерная война, в свою очередь, может вызвать ядерное похолодание. Таким образом, климатическая система оказывается уязвима сразу перед несколькими факторами, и их сочетание способно привести к резким и труднообратимым изменениям.

Ранее он заявил, что предстоящая зима в России будет теплой и бесснежной.